Fudbaler Njemačke Toni Kroos istakao je da "Panceri" treba da iskoriste poraz od Brazila da bi bili na očekivanom nivou na Svjetskom prvenstvu.

Toni Kroos / 24sata.info

Aktuelni svjetski prvaci izgubili su minimalnim rezultatom u prijateljskoj utakmici. Na meču koji se igrao na Olimpijskom stadionu u Berlinu jedini gol postigao je napadač Man. Cityja Gabriel Jesus glavom u 37. minuti.



Bio je to prvi poraz Njemačke poslije 22 utakmice.



- Pokazali smo da možda nismo tako dobri kako neki ljudi misle ili kako mi sami mislimo. Bilo je prelako igrati protiv nas. Bilo je nekoliko igrača na terenu koji je trebalo da pokažu potencija, ali nisu to uradili. Izgubili smo previše lopti. Imamo na čemu da radimo do početka Svjetskog prvenstva - rekao je Kroos.



Njemačka će na Mundijalu igrati u grupi s Meksikom, Švedskom i Južnom Korejom.







(24sata.info)