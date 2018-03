U drugom pripremnom susretu na američkoj turneji hrvatska nogometna reprezentacija je u Arlingtonu pobijedila Meksiko 1-0, a pogodak odluke zabio je Ivan Rakitić iz jedanaesterca u 62. minuti.

Foto: AFP

Nakon okršaja s Peruancima u Miamiju, koji je pripao Južnoamerikancima rezultatom 2-0, Hrvatska je zaključila svoje putovanje u Sjedinjene Američke Države utakmicom protiv Meksika u Arlingtonu, javila je Hina.



Bila je to tvrda i čvrsta utakmica sa čak 36 prekršaja. Meksiko je imao daleko veći posjed lopte (64/36), ali je hrvatska reprezentacija imala bolje prilike i mogla je uvjerljivije slaviti.



Bio je to šesti međusobni susret ovih dviju reprezentacija i četvrta pobjeda 'vatrenih'. Zanimljivo, Hrvatska je sve četiri pobjede ostvarila u prijateljskim utakmicama, dok je Meksiko dobio oba službena ogleda.



Hrvatska je na stadionu NFL momčadi Dallas Cowboysa nastupila bez Luke Modrića, Danijela Subašića, Marija Mandžukića, Ivana Perišića, Marcela Brozovića te Nikole Kalinića koje je izbornik Zlatko Dalić ranije pustio kući, pa su prigodu dobili igrači iz drugog plana.



Podsjetimo, s preliminarnog su popisa uoči putovanja u SAD prekriženi Dejan Lovren zbog ozljede stopala, Matej Mitrović zbog povrede zadnje lože te Ivan Santini i Marin Leovac.



Nakon miroljubivog uvoda, prvu pravu priliku na utakmici imala je Hrvatska u 12. minuti. Rakitić je povukao kontru uposlivši Kramarića koji je 'lažnjakom' prošao Ayalu, ali potom loše pucao. Dvije minute kasnije zaprijetio je Rebić, ali je Ochoa bio spreman, a u nastavku akcije Moreno je očistio opasnost pred naletom Rakitića. U 20. minuti je Pjaca pripremio odličnu prigodu za Rebića koji je sa 15-ak metara promašio cijelu loptu.



U 39. minuti lukavim pokušajem Ochou je pokušao iznenaditi Pivarić, a u 43. minuti glavom je mogao zabiti i Vida nakon kornera, no lopta je otišla daleko od gola. Meksiko u prvih 45 minuta nije imao niti jednu pravu priliku. Najbliže golu Meksikanci su bili u 40. minuti kada je Guardado ubacio s boka, a Ćorluka u zadnji trenutak 'počistio' ispred Chicharita.



Meksiko je u drugo poluvrijeme ušao čvršće i odlučnije i u 50. minuti Carlosa Vela je imao lijepu priliku, ali njegov udarac s ruba kaznenog prostora nije bio precizan. U 56. minuti je udarcem iz daljine zaprijetio Lozano, no Kalinić je bio spreman.



U trenucima dok je Meksiko prijetio, Hrvatska je povela u 62. minuti. Layon je skrivio jedanaesterac oborivši Jedvaja, a Rakitić je bio siguran s bijele točke. Meksiko je u nastavku susreta pritisnuo pokušavši izjednačiti, ali nije uspio ozbiljnije zaprijetiti Kalinićevim vratima.



Hrvatska će prije početka Svjetskog prvenstva odigrati još dvije prijateljske utakmice - 3. lipnja protiv Brazila u Engleskoj, te 8. lipnja protiv Senegala u Osijeku.



HRVATSKA - MEKSIKO 1-0



ARLINGTON. Stadion AT&T - 80.000 gledatelja; Sudac: Mario Escobar (Gvatemala)



Strijelci: 1-0 Rakitić (62-11m)



Žuti kartoni: -



Crveni kartoni: -



HRVATSKA: Kalinić - Vrsaljko (od 35. Jedvaj), Ćorluka (od 74. Nižić), Vida, Pivarić - Rakitić (od 75. Čop), Badelj (od 44. Bradarić) - Pjaca (od 60. Rog), Kovačić, Rebić (od 72. Pašalić) - Kramarić. Izbornik: Zlatko Dalić



MEKSIKO: Ochoa - Araujo (od 14. Reyes, od 46. Salcedo, od 69. Alvarez), Ayala, Moreno - Jo. Hernandez, Govea (od 46. Molina), Guardado (od 60. Jimenez), Pizzaro (od 46. Layun) - Vela, Lozano, Chicarito. Izbornik: Juan Carlos Osorio

Rezultati prijateljskih nogometnih utakmica:



Bosna i Hercegovina - Senegal 0:0

Meksiko - Hrvatska 0:1 (0:0)

Gruzija - Estonija 2:0 (2:0)

Armenija - Litvanija 0:1 (0:1)

Rusija - Francuska 1:3 (0:1)

Iran - Alžir 2:1 (2:0)

Kenija - Srednjoafrička Republika 2:3 (1:1)

Tanzanija - DR Kongo 2:0 (0:0)

Japan - Ukrajina 1:2 (1:1)

Irak - Sirija 1:1 (0:0)

Laos - Bangladeš 2:2 (2:0)

Azerbejdžan - Makedonija 1:1 (1:1)

Kosovo - Burkina Faso 2:0 (0:0)

Švicarska - Panama 6:0 (4:0)

Crna Gora - Turska 2:2 (1:2)

Danska - Čile 0:0

Grčka - Egipat 1:0 (1:0)

Mađarska - Škotska 0:1 (0:0)

Obala Slonovače - Moldavija 2:1 (2:0)

Tunis - Kostarika 1:0 (1:0)

Slovenija - Bjelorusija 0:2 (0:1)

Luksemburg - Austrija 0:4 (0:2)

Rumunija - Švedska 1:0 (0:0)

Belgija - Saudijska Arabija 4:0 (2:0)

Njemačka - Brazil 0:1 (0:1)

Poljska - Južna Koreja 3:2 (2:0)

Engleska - Italija 1:1 (1:0)

Australija - Kolumbija 0:0

Maroko - Uzbekistan 2:0 (2:0)

Nigerija - Srbija 0:2 (0:0)

Španija - Argentina 6:1 (2:1)

(24sata.info / FENA)