Često čujemo kako se premierligaški igrači žale kako im je raspored toliko zgusnut da za njih nema ni Božića, ni Nove godine, ni slobodnih dana, ničega osim fudbala.

Možda je to i tačno, ali fudbal je odavno postao jedan od najunosnijih biznisa na svijetu i tržište diktira sve, tako i raspored utakmica. Posebno u Engleskoj, gdje su najbolji klubovi za svoj posao masno plaćeni od sponzora, godišnjih pretplata i, najviše, TV prava.



Igrači koji igraju u Premiershipu barem znaju zašto se muče, svjesni da će njihov trud i odricanje biti pošteno honorirani.



S druge strane, u nižim ligama igrači igraju za kikiriki, njihov status je amaterski i stoga gotovo nestvarno zvuči vijest koja nam je stigla iz devetog ranga engleskog fudbala.



1874 Northwich, klub koji se natječe u ligi regije North West na svom se Twitter profilu pohvalio kako će u sljedećih mjesec dana odigrati ni manje ni više nego 23 utakmice.



''Ponedjeljak, srijeda, četvrtak, subota, ponedjeljak, srijeda, četvrtak, subota…'', i tim ritmom u sljedećih mjesec dana ovaj klub odigrat će 23 utakmice.







Razlog tom nevjerojatnom rasporedu leži u činjenici da 1874 Northwich zbog poplavljenog terena nije mogao igrati domaće utakmice i morao ih je odgoditi 23. Koje će sad, kako zna i umije, morati odraditi.



Takav tempo bio bi ubitačan i za skupo plaćene profesionalce u Premiershipu, a kamoli za amatere. Postoji čak i mogućnost da će klub morati odigrati dvije utakmice u jednom danu.



''Tako je to. FA jednostavno ne dopušta da zaostale utakmice odigramo nakon kraja sezone. Nije to ništa neobično u Engleskoj. Prije dvije godine Bacup Borough je morao odigrati dvije utakmice u jednom danu kako bi uspio odraditi ono što duguje. Ne žalimo se'', za BBC je izjavio član uprave 1874 Northwicha.



Inače, prva od 23 odgođene utakmice nije imala sretan završetak za ovaj simpatičan klub. Izgubili su 2:0 od City Liverpoola u ponedjeljak navečer.





