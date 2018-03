Reprezentativac Bosne i Hercegovine Izet Hajrović zimus je pojačao zagrebački Dinamo, stigao je kao veliko pojačanje i to potpuno besplatno. Obzirom da je igrao u klubovima kao što su Verder ili Galatasaraj, pa i za reprezentaciju BiH, na Maksimiru su ga dočekali kao zvijezdu.

Izet Hajrović / 24sata.info

- Odlično se osjećam u Zagrebu , dobro sam se snašao ovdje i baš mi se sviđa grad. Nije prevelik, ljudi su ugodni i pristupačni, a Dinamo je velik klub, poznat i u europskim krugovima. Drago mi je što sam došao, vjerujem da preko Dinama mogu napraviti novi iskorak u karijeri, rekao je u razgovoru za Goal Izet Hajrović.



Govorio je Hajrović u spomenutom intervjuu o sebi, a zanimljivo da je istakao trojicu kao posebne i najbolje igrače s kojima je imao priliku sarađivati.



- Tu nema nikakve dvojbe, to su Didier Drogba, Vesli Sneijder (Wesley Sneijder) i Edin Džeko. Evo, ne mogu vam opisati koliko sam sretan bio, pa i koliko me ugodno Džeko iznenadio kada sam ga upoznao. Stvarno je prava, igračka i ljudska klasa.



Potom je otkrio da su mu Didier Drogba i Emanuel Ebue (Emmanuel Eboue) najveći zabavljači s kojima se imao priliku družiti.



- Niti ovdje ne bih mogao izdvojiti jednoga, kroz karijeru sam upoznao puno onako malo „pozitivnih luđaka“. Generalno su to najviše Afrikanci, oni baš vole plesati i pjevati, uvijek je oko njih dobra zabava. Takav je bio Didier Drogba , s njim je uvijek bilo zabavno u svlačionici, ali tada je s nama u Galatasarayju bio i Emanuel Ebue . Njih su dvojica bili pravi veseljaci, generatori dobre atmosfere u svlačionici, ispričao je Hajrović za Goal.



Nedavno se pojavila vijest kako je Ebue postao beskućnik.



- Ne mogu vam opisati koliko mi je bilo teško to pročitati. Ne znam što mu se dogodilo u životu, ali on je nevjerojatno pozitivna osoba. Puno smo se družili, imali smo baš dobar odnos u Galatasaraju . Vjerujte mi, on nikome ne bi ništa loše napravio, stvarno je dobar čovjek. Siguran sam da će ga ova životna situacija samo ojačati, pa da će se brzo vratiti na pravi put. Vjerujem da već i jest.



Nada se da će ubrzo ponovo dobiti poziv iz A reprezentacije BiH.



- Ne, nismo kontaktirali ja i Prosinečki. Samo sam čitao u medijima kada je pričao o mojoj situaciji, ali me nije kontaktirao. Svjestan sam da me prate u krugu reprezentacije, a jedini razlog što me nije bilo na posljednjim okupljanjima je što nisam bio u pravom ritmu, niti uhvatio kontinuitet igara. Vjerujem da će se to brzo promijeniti, pa da ću opet biti član reprezentacije BiH – kaže Hajrović.







(24sata.info)