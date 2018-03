Na Olimpijskom stadionu u Berlinu večeras će u prijateljskoj utakmici snage odmjeriti Njemačka i Brazil, koje zajedno imaju devet naslova šampiona svijeta.

Brazilski selektor Tite / 24sata.info

Uoči duela brazilski selektor Tite izjavio je da ih poraz 1:7 u polufinalu Svjetskog prvenstva 2014. godine na domaćem terenu i dalje proganja kao duh, prenosi Anadolu Agency (AA).



Sada će se Njemačka i Brazil po prvi put sastati nakon utakmice koja je ušla u istoriju fudbala obje zemlje. Naravno, kod Brazilaca taj susret budi tužna, a kod Nijemaca radosna sjećanja.



"Ova utakmica ima ogroman psihološki značaj, niko se ne smije zavaravati. Pora 1:7 je kao duh, ljudi još uvijek pričaju o tome. Što se više priča o tome, to manje nestaje taj duh", naglasio je Tite, a zatima nastavio:



"Gledao sam polufinale 2014. u svom domu u Sao Paulu sa suprugom. Kada je Njemačka postigla treći gol, ona je počela da plače. To me razljutilo. Bio je to trenutak velike inspiracije Njemačke. Svaki udarac je bio gol, takve stvari se ne dešavaju čak ni u video-igricama. Rane su još uvijek otvorene, a utakmica u Berlinu je dio njihovih zarastanja."





(AA)