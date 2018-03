Mladi nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine su na stadionu "Rheinpark" u Vaduzu obavili oficijelni trening pred sutrašnju utakmicu kvalifikacija za Euro 2019. sa Lihtenštajnom.

Foto: NSBiH

- Iako smo favoriti na papiru i svi smatraju da će utakmica biti laka, to neće biti tako. Moramo maksimalno ozbiljno pristupiti utakmici kako bismo došli do željenih bodova. Momci su do sada u kvalifikacijama pokazali zrelost i očekujemo da tako nastave i ovaj put - rekao je selektor Vinko Marinović.



Meč je na programu sutra u 18.00 sati, a vodit će ga sudijska četvorka iz Gruzije. Glavni sudija bit će Giorgi Kruashvili, a pomagat će mu Zaza Menteshashvili i Giorgi Elikashvili. Četvrti arbitar je Georgi Kikacheishvili, saopćeno je iz Nogometnog saveza BiH.



Ovo će biti drugi susret selekcija Lihtenštajna i BiH, a u prvom su izabranici Vinka Marinovića prošle godine pobijedili sa 6:0. Bh. selekcija je trenutno prva u kvalifikacionoj grupi 8 sa 12 bodova, dok je Lihtenštajn šesti bez bodova.







(FENA)