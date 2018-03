Jedan od najboljih defanzivaca u Seriji A i reprezentativac Senegala Kalidou Koulibaly kazao je pred prijateljski meč protiv BiH da poznaje neke bh. igrače, a da je najbolje upoznat sa Edinom Džekom za kojeg je rekao da je igrač svjetske klase.

Džeko je nedavno postigao dva sjajna pogotka u pobjedi Rome na San Paolu, a Koulibaly kaže da nema pritiska da igra protiv njega.



"Poznajem nekoliko igrača iz Bosne i Hercegovine jer igramo u istoj ligi. Najbolje poznajem Edina Džeku, koji je igrač svjetske klase i nemam pritiska da igram protiv njega", istakao je Koulibaly.



Što se tiče same utakmice, Koulibaly je rekao da se nada pobjedi i da će se njegovi igrači pokazati u najboljem svjetlu.



"Protivnika moramo ozbiljno shvatit, utakmica neće biti lagana, a ja se nadam da ćemo se moji saigrači i ja pokazati u najboljem svjetlu. Pokušat ćemo doći do pobjede", istakao je defanzivac Senegala te je dodao:



"Mi znamo šta nam je činiti do Svjetskog prvenstva, a i ostale repezentacije će pokušati da se spreme što je bolje moguće. Mi ćemo do početka biti spremni, a sigurno je da neće biti lagano dobiti poziv jer imamo stotine dobrih igrača koji se nadaju pozivu i igranju na smotri najboljih", završio je štoper Napolija.



Susret između Senegala i BiH igra se u utorak u francuskom Le Havreu s početkom u 20 sati.

