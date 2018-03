Fudbaleri Partizana jučer su gostovali u Bijeljini, gdje su u prijateljskoj utakmici savladali Radnik sa 1:0.

Dolazak srbijanskog kluba u Semberiju izazvao je dosta pažnje tamošnjih navijača, a na tribinama Gradskog stadiona se okupilo oko 3.500 ljubitelja fudbala.



Partizan je imao i podršku od nekoliko stotina Grobara, a to su bili uglavnom lokalni navijači "crno-bijelih", koji su pred utakmice paradirali ulicama Bijeljine i "mahali" agresorskim zastavom vojske RS-a i drugim neprimjerenim obilježjima, što se može vidjeti i u prilogu NTV Arena.



Pomenuta zastava bila je istaknuta i na tribinama, a sramno je da su navijači Partizana iz RS-a na dijelu tribine na kojem su bili smještani, postavili i transparent s likom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića!



Sudija Rajko Đorđić, koji inače dijeli pravdu u Prvoj ligi RS-a, imao je obavezu da zaustavi igru, kako bi se sporni transparent uklonio, ali on to nije uradio!



S obzirom na to da UEFA ima nultu stopu tolerancije po ovom pitanju, očekuje se da reaguje i N/FSBiH, koji je dao dozvolu za odigravanje ove utakmice.



