Fudbalske A reprezentacije Bosne i Hercegovine i Senegala u utorak će u francuskom Le Havreu odigrati prijateljski susret. Prvi u historiji ove dvije zemlje.

Foto: Agencije

Senegal je izborio plasman na Svjetsko prvenstvo u Rusiji, a u svom timu ima nekoliko velikih zvijezda. Tako recimo Kalidou Koulibaly nastupa za Napoli i tržišna vrijednost mu je 50 miliona eura. No, on nije prva zvijezda Senegala.



Najskuplji i vjerovatno najbolji fudbaler ove afričke reprezentacije je Sadio Mane, krilni napadač Liverpoola, koji je uz Mohameda Salaha pokretačka snaga Redsa.



A za Manea se s pravom može reći da je senegalski “Mo Salah”.



Mane je krajem 2016. godine u jednom intervjuu za Daily Mail govorio o svom životu i još jednom vjeru stavio u prvi plan.



– Poštujem pravila islama i molim se pet puta dnevno i nikada, baš nikada ne pijem alkohol – kazao je Mane, dodavši:



– Ne postoji ni jedan problem između mog prakticiranja vjere i uspjeha. Uvijek sam želio da postanem fudbaler, a moji roditelji su veoma ponosni na činjenicu da sam uspio u tome. Ni u jednom trenutku mi vjera nije odmogla. Samo mi je pomogla da uspijem.



Mane je odrastao u Bambaliju, malom gradu u Senegalu. Otac mu je bio imam najveće džamije, a upravo je Sadio platio rekonstrukciju tog vjerskog objekta. Baš kao i Salah i mnogi drugi afrički igrači, Mane novac daje u dobrotvorne svrhe i pomaže gladne i bolesne.



– U Senegalu je 90 posto muslimana i možda 10 posto krišćana i svi žive u harmoniji i miru kao pravi prijatelji. Moj najbolji prijatelj Luca je kršćanin i mi smo uvijek posjećivali jedni druge. Živio sam u malom mjestu u Senegalu, bili smo odsječeni od svijeta, ali vjerovao sam uvijek da mogu uspjeti, mada neki i nisu baš. Sada sam tu gdje jesam, no ne planiram odustati niti se manje boriti. I dalje dajem sve od sebe, a fudbal mi je uz vjeru nešto najvažnije u životu –, prenosi Faktor.ba.



(SCsport)