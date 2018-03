Poslije skoro trinaest sati putovanja reprezentacija BiH je jutros negdje oko dva sata stigla u Lavr gdje će u utorak odigrati prijateljsku utakmicu protiv selekcije Senegala.

Ervin Zukanović / 24sata.info

Jutros nije bilo nikakvih obaveza, kako bi se igrači odmorili i bili spremni za popodnevni trening koji je zakazan u 17.30 na Stade e la Cavee. Duel protiv Bugarske bio je 23. za Ervina Zukanovića u reprezentativnom dresu, a kako je putovanje uticalo na njega i ekipu kaže:



”Sigurno da smo umorni, bilo je to dugo putovanje ali mogli smo danas duže spavati, a do utorka ima dovoljno vremena da se odmorimo i budemo spremni za utakmicu. Ovdje je i vrijeme neuporedivo ljepše, tako da će sve biti lakše”, kazao je defanzivac Genoe za zvaničnu stranicu NSBiH.



Osvrćući se na meč sa Bugarskom Zukanović podsjeća:



”Vrijeme nije bilo idealno, tako da nismo ni trenirali kako treba, što je naravno bilo teško i za selektora i za nas jer smo se sada prvi put okupili u ovom sastavu. Ova reprezentacija sada igra u novom sistemu, selektor nešto drugo traži od nas, tako da prva utakmica nije baš bila onakva kako smo očekivali. To je i normalno jer dugo nismo bili skupa, treba nam malo vremena i uigravanja zašto nam i služe prijateljske utakmice”.



Zukanović smatra da će utakmica protiv Senegala biti i teža od one protiv Bugarske:



”Radi se o ekipi koja se plasirala na SP i koja, kao i mi, želi da se uigrava. Idealno je vrijeme za treniranje, što će svakako uticati i na to kako ćemo igrati i mi i oni. Ja sam fokusiran na ono što će selektor tražiti od nas i samo mogu reći da nam je svaka utakmica odlična prilika da se uigramo i pokažemo da radimo ono što selektor zahtijeva. Ponavljam još jednom da je susret sa Senegalom dobra provjera i mi moramo iz utakmice u utakmicu samo da napredujemo i pokazujemo bolji kvalitet.”



Da se nije teško naviknuti na novog selektora i njegov način rada potvrđuje na kraju i Zukanović:



“Logično je da novi selektor ima drugačiju viziju i način rada, međutim najbitnije je da se radi ozbiljno i profesionalno. Malo nam treba vremena da se naviknemo na novi sistem igre, ali to neće biti teško jer svi želimo da ostvarimo cilj, da odemo još na neko veliko takmičenje. Puno nam znače ove prijateljske utakmice jer nije isto u klubu gdje svakodnevno vježbaš različite stvari i u reprezentaciji gdje se skupljamo nekoliko puta godišnje. Zato će nam sve ove provjere dobro doći”.



