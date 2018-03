Gabriel Omar Batistuta (49), nekada sjajni argentinski fudbaler, u razgovoru za talijanske medije kazao je da je Diego Maradona najbolji igrač svih vremena i da Lionel Messi nije na njegovom nivou.

Messija mnogi ne samo da smatraju najboljim igračem današnjice, nego i svih vremena. S druge strane ima i onih koji smatraju da su Maradona i Brazilac Pele, ipak, najbolji u historiji fudbala.



"Diego je najbolji svih vremena. On je, također, predstavljao Argentince i u mnogim drugim stvarima, ne samo u fudbalu. Ima harizmu, talent i rijetke izume u fudbalu. Messi, čak iako je tehnički dobar, možda i bolji, ne može da ga nadmaši. Messi nema Maradoninu harizmu", kazao je Batistuta i dodao:



"Maradona je mogao komandovati stadionom, svi su gledali u njega. Igrao sam s njim i mogu govoriti o tome koliko je tehnički bio presudan za tim. Maradona je poezija, Messi je proza. Ono što Messiju nedostaje u odnosu na Maradonu je ta fantastična, gotovo nestvarna dimenzija. Čak i da trenira po cijeli dan ne može doći do tog stanja. Bilo je sumnji u vezi Messija u prošlosti, na ovaj ili onaj način. Sada više nema rasprave. On je tehnički perfektan i postigao je više golova od bilo koga. Ali za mene on nije Maradona i vjerovatno nikada neće biti."



Batistuta je tokom bogate karijere igrao za Newell's Old Boys, River Platu, Bocu Juniors, Fiorentinu, Romu, Inter i Al-Arabi. U dresu reprezentacije Argentine odigrao je 77 utakmica i postigao 54 gola.





