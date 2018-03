Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je selekciju Bugarske s 1:0, u prijateljskoj utakmici koja se igrala u Razgradu.

Foto: 24sata.info

Jedini pogodak na ovom meču postigao je Kenan Kodro u 20. minutu utakmice, a bila je to prva pobjeda selektora Roberta Prosinečkog na klupi Bosne i Hercegovine.



Početak utakmice nije donio većih uzbuđenja, a selekcija Bugarske bila je nešto konkretnija i agresivnija.



Ipak, u 20. minutu BiH nakon prvog ozbiljnijeg napada dolazi do vodstva, a odličnu akciju realizirao je Kodro.



U nastavku meča Bugari su imali dobre prilike za iznenađenje, međutim nisu bili precizni.



BiH je mogla udvostučiti prednost u 41. minutu, kada je ponovo Kodro bio u prilici nakon odličnog kontranapada, međutim njegov šut odlazi pored gola.



U drugom poluvremenu prilika za promjenu rezultata gotovo da nije bilo. Vrijedan spomena je šut Miralema Pjanića u 53. minutu koji je ipak bio previsok i nije predstavljao problem za golmana Bugarske.



Nastavak meča donio je uglavnom igru na sredini terena, a poluvrijeme je obilježilo i veliki broj grešaka s obje strane.



Bugari su uspjeli kreirati nekoliko poluprilika, nastalih uglavnom nakon grešaka zadnje linije bh. tima, međutim nisu uspjevali ozbiljnije ugroziti Šehića.



Bugarski reprezentativac Martin Raynov u 87. minutu dobiva crveni karton, nakon što je rukom poslao loptu iza Šehićevih leđa. Sudija je vidio njegov nesportski potez i dodijelio mu drugi žuti karton.



Do kraja meča BiH nije uspjela iskoristiti igrača više na terenu, a Bugari nisu mogli učiniti nešto više, pa je utakmica završla minimalnom pobjedom selekcije BiH.







Bugarska – BiH 0:1



Stadion Ludogorets Arena. Gledalaca 6.000. Glavni sudija: Francois Letexier (Francuska). Žuti kartoni: Čorbadžijski, Rajnov (Bugarska). Crveni karton: Rajnov (Bugarska). Strijelci: Kodro u 20. minuti.



BUGARSKA: Iliev, Aleksandrov, Bodurov, Božikov, Čočev (Rajnov), Čorbadžijski (Popov), Delev (Despodov), Kostadinov, Milanov (Slavčev), Popov, Zanev (Nedelev).



BiH: Šehić, Memišević, Kolašinac, Zukanović, Bičakčić, Sarić (Medunjanin), Bešić (Cimirot), Pjanić, Kodro (Milošević), Duljević (Zakarić), Džeko (Prevljak).







(FENA)