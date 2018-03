Novom pobjedom u kvalifikacijskom ciklusu mlada U-21 nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otvorila je i novo poglavlje za budućnost bh. nogometa.

Foto: NSBiH

Nakon dvije pobjede i treća je bila srećna utakmica za mlade 'zmajeve'.



“Ovo je za nas jedan veliki rezultat, jer smo znali da nas očekuje teška utakmica i dobra ekipa gostiju. Prvo poluvrijeme smo igrali u grču, ali smo nakon pauze podigli igru na viši nivo i napravili odličan pritisak. Dobra ubacivanja sa strane nismo iskoristili, ali gol koji smo postigli uspjeli smo sačuvati do kraja susreta i ovo zaslužena pobjeda ovih mladića, kojima čestitam - rekao je nakon meča selektor Vinko Marinović.



Njegovi igrači su u napadu imali 14 udaraca prema golu od koji je pet bilo u okviru gola, ali je samo jedna lopta završila u mreži, te uz sve 'mladi zmajevi' imali su pet kornera što matematički pokazuje koliko su bili bolja ekipa na terenu.



- Dobro smo odigrali i zasluženo pobijedili, ali želimo pobjedu i protiv Lihtenštajna. Znamo da neće biti lako i sada svi igraju snažno protiv nas, ali vjerujemo da možemo napraviti dobar rezultat i ne bojimo se nikoga”, istakao je Ermedin Demirović.



Talentirani 'zmaj' Darko Todorović je dosada najzaslužniji što je bh. reprezentacija trenutno na vodećem mjestu kvalifikacijske grupe.



- Ovom pobjedom smo učvrstili poziciju na tabeli, pokazali kvalitet i trebamo pokušati do kraja da napravimo rezultat, što nije nijedna generacija do sada nije - kazao je Todorović.





(FENA)