Mlada reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je na Trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine rezultatom 1:0 savladala ekipu Velsa, a selektor Vinko Marinović zadovoljan je igrom mladih Zmajeva.

Foto: NSBiH

„Ovo je za nas ogroman rezultat. Najavili smo da će utakmica biti teška jer je Vels odlična ekipa i danas smo mogli da se uvjerimo da je to tako. Prvo poluvrijeme smo bili u grč, iako smo i tada imali neke dobre situacije koje nismo iskoristili. U drugom dijelu igre smo izvršili pritisak i došli smo do gola. Na kraju smo imali i malo sreće, ali smo vjerovatno i to zaslužili.“



„Sada se okrećemo drugoj utakmici. Iako smo na papiru favoriti i mnogi su već uknjižili tri boda, nisu ni takve utakmice lake. Maksimalno ćemo se pripremiti za taj meč, vidjeti kakvo je stanje u ekipi i pokušati da osvježimo momke kako bismo protiv Lihtenštajna bili na nivou", rekao je Marinović.



Strijelac jedinog gola protiv Velsa Darko Todorović se zahvalio navijačima:



„Zahvalio bih se sjajnoj publici koja nas je nosila cijelu utakmicu. Ovo je velika pobjeda za nas. Vjerujem da ćemo pobijediti i Lihtenštajn i ostati prvi na tabeli. Moramo i njih shvatiti ozbiljno inače ćemo imati problema. Imamo kvalitet i želimo ovo da izguramo do kraja, da napravimo uspjeh koji nije ni jedna generacija prije nas.“







(24sata.info)