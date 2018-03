Juniorska nogometna U-19 reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila je od Danske s 3:2 susret prvog kola Grupe 7 elitne runde kvalifikacija za evropsko prvenstvo, koje će u julu ove godine biti održano u Finskoj.

Foto: 24sata.info

Danska je do vodstva došla u 28. minutu pogotkom Jonasa Winda, a krajem prvog poluvremena, tačnije u 42. minutu, drugi gol za domaćina postiže Carl Holse.



Početkom drugog poluvremena Jens Odgaard je povećao prednost Danaca na 3:0, a Nedim Hadžić u 59. minutu smanjuje na 3:1.



BiH se u potpunosti vraća u ovaj susret pogotkom Benjamina Hadžića u 79. minutu, ali bh. nogometaši do kraja meča nisu uspjeli postići i treći pogodak.



Pored ove dvije ekipe na turniru, koji se igra od 21. do 27. marta u danskom Silkeborgu, učestvuju još selekcije Austrije i Turske. U prvom meču ove grupe Turska je savladala Austriju s 2:0.



U drugom kolu selekcija BiH 24. marta igra protiv Austrije (13.00 sati), a nastup na turniru završava 27. marta susretom protiv Turske (14.00 sati).



(FENA)