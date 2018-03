Dugo se nije znalo šta će Raul Gonzalez (40), igračka legenda Real Madrida, raditi nakon što je okačio "kopačke o klin". No, sada je objavio svoju definitivnu odluku, a to je da će postati trener, javljaju španski mediji.

Raul Gonzalez / 24sata.info

Od povratka u Real 2017. godine, Raul je puno vremena proveo proučavajući rad s mlađim kategorijama, prisustvovao je i treninzima, te povremeno putovao sa seniorskim timom. Još tokom boravka u Kataru i Sjedinjenim Američkim Državama, provodio je dane gledajući utakmice i analizirajući taktike pripremajući se za trenerski posao, kojem će se sada u potpunosti posvetiti.



Nekadašnji kapiten Real Madrida trenersku licencu će dobiti u aprilu kada je na rasporedu sljedeći elitni program Fudbalskog saveza Španije koji je rezervisan za bivše reprezentativce ili one koji su igrali duže od deset godine u najjačoj španskoj ligi. Tada će Raul preuzeti rad sa B timom igrača između 15 i 18 godina Real Madrida, gdje će zamijeniti Alvara Benitu, koji će raditi s A timom iste starosne kategorije.



Raul je tokom igračke karijere nosio dres Reala od 1994. do 2010. godine, odigravši 741 zvaničnu utakmicu u kojima je postigao 323 gola. Kasnije je nastupao još za Schalke 04, Al Sadd i New York Cosmos. U dresu reprezentacije Španije nastupio je 102 puta uz 44 pogotka.



(AA)