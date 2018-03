Igrač Eintachta Marijan Ćavar se s mladim reprezentativcima u zeničkom Trening kampu sprema za mečeve s Velsom i Lihtenštajnom.

Foto: NSBiH

Mladi vezista ističe da je ekipa u dobroj formi, ali da će utakmice biti zahtjevne, saopćeno je iz Nogometnog saveza BiH.



- Već treći dan smo u Zenici i pripreme protiču u najboljem redu. Svi smo došli na okupljanje spremni i bit ćemo u dobroj kondiciji pred susrete s Velsom i Lihtenštajnom. Bit će to teške utakmice. Iako smo u Bangoru pobijedili Vels sa 4:0, ovdje nas očekuje potpuno drugačija utakmica i morat ćemo maksimalno da se potrudimo da dođemo do tri boda - kazao je.



Ćavar je u januaru debitovao i za 'A' reprezentaciju u susretima sa SAD-om i Meksikom.



- Velika je čast nastupiti za nacionalnu selekciju i sretan sam što sam već sada imao priliku da igram za 'A' tim u Americi. Tamo smo se sastali s jakim ekipama i to je bilo veliko iskustvo za sve nas. Taj poziv me motivira da nastavim da radim još jače kako bih u budućnosti ponovo imao priliku da budem dio seniorske ekipe - ističe Ćavar.





(FENA)