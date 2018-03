Kad tolike golove postižeš, po automatizmu moraš biti pozvan u reprezentaciju. Neki će reći, lako je u austrijskoj ligi davati golove, ali vjerujte, nema lagane lige.

Tim je riječima obrazložio Robert Prosinečki poziv u nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine Smailu Prevljaku, napadaču Red bul Salcburga, koji trenutno igra na posudbi u Matersburgu. Mediji u Austriji Matersburg nazivaju “FC Smail Prevljak”, a novi moto navijača tog kluba je “Smail pa smile”.



Ko je, zapravo, Prevljak, strijelac 13 pogodaka u dosadašnjem dijelu austrijskog šampionata?



- Ja sam jedan običan momak, koji živi svoj san i koji uživa da radi ono što najbolje zna – igra nogomet. Teško je naći prave riječi kojima bih opisao osjećaj kad sam saznao da me je Prosinečki pozvao za mečeve protiv Bugarske i Senegala. Velika je čast biti jedan od 23 vrhunska igrača koje naša zemlja ima – kazao je Prevljak za “Dnevni avaz”.



Muštuluk mu je uzeo pomoćni trener Matersburga.



- Pozvao me je pomoćni trener Renato i kazao mi da sam dobio poziv. I sad se naježim kad se sjetim tog osjećaja – kaže Prevljak.



Prije četiri i po godine, Prevljak je napustio rodni Konjic i počeo inozemnu karijeru u Salcburgu.



- Konjic je dio mene. Tu žive moji roditelji, prijatelji, rodbina... U svakom slobodnom trenutku nastojim da dođem u svoj Konjic i da se družim s najvoljenijim ljudima. Volim Boračko jezero, ali baterije punim na Neretvi. To je najljepša rijeka na svijetu – govori Prevljak.



Bh. mediji nazivaju ga nasljednikom Edina Džeke. Prevljaka to nervira.



- Često čitam napise i poređenja s Edinom. Iskreno, ja se ne smatram njegovim nasljednikom. On je ispisao historiju našeg nogometa, bilo bi nepravedno od bilo koga u ovom trenutku da se smatra njegovim nasljednikom – kaže Prevljak.



Na kraju razgovora, Smail je jasno poručio:



- Bosna i Hercegovina može na Euro, imamo sjajnu reprezentaciju – zaključio je Prevljak.



Supruga Nejra odlično kuha



Privatno, Prevljak je porodičan čovjek, a nedavno je uplovio i u bračne vode s Nejrom.



- U Austriji sam sa suprugom, mada ona neko vrijeme provede i u BiH. Što se tiče bosanske kuhinje, supruga se odlično snalazi tako da nekad i zaboravim da živim u Austriji.



Završio Ekonomsku školu



Prevljak je otkrio i nekoliko zanimljivih detalja iz privatnog života.



- Završio sam Ekonomsku školu. Prije svake utakmice obavezno slušam bh. muziku, to me opušta i pomaže mi da se psihički pripremim za meč. Žao mi je što nemam dovoljno vremena da više pratim svoj Igman – kazao je Prevljak.



