Rezultat je uvijek bitan, igrat ćemo da pobijedimo Bugare, mada mi to ovdje nije prioritet. Važnije mi je da vidim sve igrače, svi ćemo dobiti priliku u test susretima ovdje u Razgradu i protiv Senegala u Francuskoj, rekao je Robert Prosinečki, selektor fudbalske ”A” reprezentacije Bosne i Hercegovine danas u Razgradu.

Postoji mogućnost da selektor otkaže današnji trening u Razgradu, zbog snijega.



”Vjerovatno ćemo otkazati trening, ali vidjet ćemo sa kakvim eventualnim problemima sa povredama mogu doći neki igrači”, istakao je Prosinčeki, te dodao:



”Imamo puno talenta. Naši igrači igraju u velikim klubovima. Nastojat ćemo u svakoj utakmici igratu ofanzivno, sa posjedom lopte, da diktiramo tempo i dominiramo. Sve su to igrači koji se brzo prilagođavaju i mislim da neće biti nikakvih problema, samo da budu zdravi. Ući ćemo maksimalno u ove dvije utakmice (protiv Bugarske i Senegala, op.a.) i iskoristiti ih na najbolji način. Dat ćemo priliku svim igračima koje smo pozvali da vidimo gdje smo i šta možemo”.



I Prosinečki je svjestan da Bugarska nije nekadašnja fudbalska sila, ali upozorava:



”Bugarska ne igra kao za vrijeme Stoičkova, ali oni su uvijek talentovani. Njihovi igrači igraju u Rusiji, Poljskoj, Turskoj... Sigurno da nisu slabi i ova utakmica sa njima u petak i poslije 27. sa Senegalom bit će pravi test za nas. Senegal? Po papiru kada vidite gdje igraju njihovi igrači... To će biti još teže utakmica nego ova prva u Razgradu”, kazao je Prosinečki.



Istakao je da ga prilikom pozivanja igrača u reprezentaciju neće interesovati ”ko je star, već ko je u dobroj formi”.



”Sada imamo igrače koji igraju u svojim klubovima, njih 98 posto sa spiska su standardni. Dobro je i što je Bešić počeo da igra nakon dugo vremena. Kodro igra od kako je promijenio klub i nekako su svi u dobroj formi”, smatra Prosinečki.



Potvrdio je da Jozo Šimunović, stoper Celtica definitivno neće igrati za reprezentaciju BiH i na njega Prosinečki više neće računati.



”Previše smo počeli moliti neke da igraju za reprezentaciju. Malo nemoguće je to za mene, jer najveća je čast kada te se pozove da igraš za reprezentaciju. Jozo me zvao i rekao da neće igrati za BiH. Rekao sam mu da sada on objasni javnosti zašto je to tako, a ne da meni priča o razlozima”, rekao je Prosinečki.





