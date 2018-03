Bh. reprezentativac Miralem Pjanić u razgovoru za talijanske medije kazao je da Napoli igra najljepši nogomet u Italiji, ali da je njegov Juventus zbog postignutih rezultata najbolji.

Miralem Pjanić / 24sata.info

Do kraja tekuće sezone Serije A ostalo je devet kola i sigurno je da će se do posljednje minute voditi borba za titulu.



"Mislim da Napoli igra najbolji nogomet u Italiji, a Juventus je malo opasniji i puno je pametniji u branjenju i vođenju utakmice", rekao je Pjanić, a onda na pitanje ko igra bolje i čiji je menadžer bolji.



"Mislim da mi igramo bolje jer imamo rezultat i mislim da se to na kraju jedino broji. Sarri ili Allegri? Ostajem pri tome da je Allegri bolji trener", rekao je Pjanić.



Juventus se trenutno nalazi na prvom mjestu Serije A sa dva boda više od Napolija, a ove dvije ekipe uskoro će igrati na Juve Areni gdje će vrlo vjerovatno biti odlučena titula prvaka.



Pored borbe za Scudetto, Juventus do kraja sezone očekuje i igranje u Ligi prvaka gdje se susreću sa Real Madridom, a igrat će i u finalu Kupa Italije protiv velikog rivala Milana.







(Klix.ba)