Elvis Sarić je još jedan od reprezentativaca koji je svoje prve nastupe ubilježio na američkoj turneji.

Foto: 24sata.info

Šta se od tada promijenilo bez razmišljanja odgovara:



„Sigurno su ti nastupi donijeli dosta nekih pozivnih stvari. Velika je čast i privilegija biti član reprezentacije, posebno u ovakvom društvu sa imenima koje ima BiH. Ne može se zanemariti ni činjenica da poslije toga postaneš malo zanimljiviji nekim trenerima i ljudima iz nogometa.“



Kako je doživio prvi nastup uz osmjeh objašnjava:



„Ne bih mogao reći da sam imao tremu, prije je to bila neka pozitivna nervoza. Možda je to zato što smo svi bili igrači iz domaće lige pa se manje-više znamo, te je bilo lakše prevladati taj početak. Sada kad dođu svi reprezentativci mogu samo ponoviti da će mi biti čast da se lično upoznam sa njima, dijelim svlačionicu i igram.“



U BH Telecom ligi počelo je doigravanje za prvaka a igrač „Sarajeva“ smatra:



„Nismo opravdali ono čemu smo se svi nadali. Propustili smo neke prilike, nije se ostvarilo sve kako smo zamišljali. Nismo u nekoj bajnoj situaciji, ali se moramo izvući što prije kako znamo i umijemo. Trenutno se borimo za treće mjesto koje nas vodi u Europu i nadam se da, uz maksimalan angažman svih nas, možemo to i ostvariti.“



Kao igraču, Sariću se novi sistem takmičenja, sa manje klubova, čini posebno zanimljivim:



„Mislim da je to pozitivna promjena, posebno u Ligi za prvaka gdje je svako kolo derbi, svaka utakmica neizvjesna. Niko ne može sa sigurnošću tvrditi da će pobijediti u svakoj utakmici, što daje dodatnu draž, a sigurno da ta neizvjesnost privlači i veći broj gledalaca.“





(24sata.info)