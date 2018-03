Bivši vezni igrač PSG-a Benjamin Stambouli dijelio je jedno vrijeme svlačionicu sa Zlatanom Ibrahimovićem u Parizu.

Arhiv / 24sata.info

On je nakon godine s Ibrom na Parku prinčeva otišao u Schalke gdje igra i sada, a za "Goal" je otkrio neke zanimljivosti o harizmatičnom švedskom napadaču koji je tokom četiri godine u francuskoj metropoli postao vodeći strijelac kluba sa 156 pogodaka, rekord koji je tek nedavno oborio Edinson Cavani.



"Bili smo na fizioterapiji i bile su neke vijesti na televiziji. Zlatan me pitao da mu prevedem jer je bilo nešto o njemu", počinje Stambouli svoju priču za "Goal".



"Objasnio sam mu da su rekli kako je Zlatan kralj Pariza. Mislio sam da će biti sretan jer je odlično kad te ljudi vole toliko. Ali, on je bio drugačiji. Bio je jako ljutit i viknuo je na mene: "Koji k....!? Nisam ja kralj! Ja sam bog!" Čovjek je totalno lud", kaže Stambouli.



Još je malo pričao o bivšem saigraču, otkrivajući što je to specijalno kad je o njemu riječ.



"Njegov karakter, njegova snaga na terenu i njegovo liderstvo. Nevjerovatna je osoba i čita situacije brže od svih ostalih. Vrlo je pametan i testira vas u svakoj situaciji, samo da bi vas mogao analizirati. Voli se poigravati s vama i može kontrolisati neke ljude na taj način", ističe sadašnji Schalkeov fudbaler koji je tamo prekomandovan s veznog na stopera.



"Pričao sam s njim o životu uopšteno, prijateljstvu i životu fudbalera. Kad si poznat fudbaler, imaš puno lažnih prijatelja. On mi je objasnio da prijateljima ne bi trebao plaćati sve. Jer nije dobro za njih kad im kupujete skupu odjeću ili ih izvodite u najbolje klubove. Neće ih to usrećiti dugoročno. Ako je tvoj prijatelj vrijedan toga, trebao bi iskoristiti svoja poznanstva i naći mu posao. Ljude više usreći kad sami mogu zaraditi novac", dodaje Stambouli koji je za kraj otkrio i kako je Zlatan izrazito takmičarski nastrojen.



"On uvijek želi pobijediti, bilo da je riječ o fudbalskoj utakmici ili običnom ubacivanju plastične boce u kantu za smeće!"

(24sata.info / NN)