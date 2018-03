Sjećate se trijumfa kojim je Dinamo u ljeto 2015. izborio Ligu prvaka i 15 miliona eura? Prema svemu sudeći, ta je utakmica bila namještena. I to tako da se protivnik hrvatskog prvaka kladio sam protiv sebe.

Bio je to albanski prvak Skenderbeu. Nakon što je Dinamo u prvoj utakmici na gostovanju pobijedio 2:1, Skenderbeu je uzvrat u Zagrebu shvatio kao izlet na kojem se novim porazom može jako dobro zaraditi.



Albanci su od borbe za Ligu prvaka napravili izlet u Zagrebu, na kojem su porazom jako dobro zaradili



To je utvrđeno UEFA-inom istragom, a albanski mediji objavili su službene dokumente BFDS-a. To je kratica UEFA-inog sustava detekcije prevara zbog klađenja, čiji eksperti tvrde da je Skenderbeu namjestio uzvratnu utakmicu play-offa za Ligu prvaka, koja se igrala 25. 8. 2015. na Maksimiru.



BFDS koristi algoritme i matematičke modele kako bi pratio trendove na kladionicama vezane za nogometne utakmice, s posebnim naglaskom na kretanje koeficijenata neposredno prije i tokom utakmica, kada je, naravno, također moguće klađenje. Posebno područje interesa ove UEFA-ine službe su pojave "neregularnih uzoraka" klađenja na neku utakmicu, tačnije njen ishod.



Skenderbeu od uspostave ovog sustava praćenja utakmica 2009. ima više od duplo ovakvih utakmica od prosjeka. UEFA je ranije angažirala britansku tvrtku da napravi tajnu analizu klađenja na deset sumnjivih utakmica. Rezultati ove analize bili su gotovo identični onima do kojih je došao BFDS. To je temelj izvješća o namještaljkama Skenderbeua, kojem sada prijeti kazna 10-godišnjom suspenzijom iz europskih nogometnih kupova.



Prve analize gostovanja Skenderbeua kod Dinama govorile su o tek "nekoliko sumnjivih trenutaka", ali...



Druga ključna sastavnica je nalaz stručnog tijela. UEFA ga je oformila od nogometnih eksperata, prije svega trenera. Oni su dobili zadatak pregledati sumnjive situacije s uzvratne utakmice Skenderbeua protiv sjevernoirskog Crusadersa u drugom pretkolu LP-a 2015. i protiv Dinama u doigravanju istog ljeta. I dok je revanš s Crusadersima unaprijed bio označen kao skandalozan, uzvratna utakmica s Dinamom prema preliminarnoj analizi nije nudila ništa više od "nekoliko sumnjivih trenutaka".



Ali izvještaj UEFA-inog etičkog i disciplinskog istražitelja govori drugačije.



U njemu se na stranicu i pol detaljno opisuje kako su igrači Skenderbeua manipulirali rezultatom utakmice da bi u drugom dijelu primili još jedan gol, nakon što su već gubili 1:3.







Podsjećamo, Dinamo je iz prve utakmice u Albaniji donio veliku prednost, pobjedu 2:1. Dodatno ju je oplodio na početku uzvrata, Soudanijevim golom u 9. minuti. Ali već u sljedećoj minuti gosti su izjednačili preko Esquerdinhe. U 15. minuti Dinamo vraća prednost, a strijelac je Armin Hodžić. U 48. minuti domaćin ostaje s igračem manje nakon što mu je isključen branič Goncalo. Ipak, sedam minuta kasnije, u 55. Jeremy Taravel je nakon ubačaja iz kornera povisio na 3:1.



Dinamo ostaje s igračem manje pa zabija gol i tada kreće ludilo na kladionicama



Tada počinje ludilo na kladionicama. Potpuno suprotno tijeku utakmice i potrebama suparnika, kreće uplata golemih svota na to da će Dinamo postići još jedan gol. Domaćinu, dakako, u ovoj situaciji nipošto nije bilo potrebno srljati i tražiti još jedan zgoditak i tako se otvarati Skenderbeuu. Dinamo je imao kapitalnu ukupnu prednost u lovu na 15 milijuna eura, a osim toga bio je i s igračem manje i samo je trebao rutinski završiti meč protiv suparnika od kojeg je očito daleko bolji.





Ali potrebe kladionice često nisu jednake sportskim principima. Zato sistem BFDS odmah registrira velik broj uplata na to da će u Zagrebu, na utakmici hrvatskog i albanskog prvaka, gol zabiti suparnik kojem taj gol ne treba.



Naravno, što je nevjerojatniji ishod ili tip, to je na njega veći koeficijent i potencijalna zarada.



Skenderbeu nije igrao iz sportskih, nego kladioničarskih pobuda



Zato od 55. minute Skenderbeu počinje igrati za kladioničare i trudi se primiti gol kojim će se klub obogatiti u dosluhu s ulagačima na kladionicama.



Prema izvješću UEFA-inog istražitelja, Skenderbeu je u naumu da mu Dinamo zabije gol uspio zahvaljujući dvojici igrača; Renatu Arapiju i Orgesu Shehiju.





Kako je Soudani ni kriv ni dužan zabio za veliki poraz Skenderbeua i njegovu još veću zaradu



"Prvi je veoma sporo reagirao kada je završavala akcija za Dinamov gol i upadljivo je da uopće nije pratio suparnika koji je prošao pored njega." Drugi imenovani je golman Skenderbeua, a on je prema izvještaju "reagirao previše sumnjivo kada je odlučio ostati na gol-crti prilikom udarca igrača Dinama, umjesto da brani kut u koji je išla lopta".



Soudani je tako zabio za konačnih 4:1.



I svi su bili sretni.



Dinamo je preko ovakvog suparnika došao do 15 miliona eura i jednog od najvećih europskih skalpova u historiji



Dinamovi kroničari slavili su brata Zorana na klupi i Zdravka u fotelji što su doveli Dinamo do još jednog povijesnog uspjeha. Zahvaljujući prolasku ovakvog suparnika na Maksimiru, Dinamo će za manje od mjesec dana, na istom mjestu u skupini Lige prvaka, slaviti novi veliki trijumf, pobjedu protiv Arsenala.



Gosti iz Albanije također su feštali jer su uvjerljivim porazom bogovski zaradili. Osim toga, ispadanjem u doigravanju za LP otišli su izravno u skupinu Europa lige, gdje će nastaviti s namještaljkama i tako dodatno crpiti zlatnu europsku žilu.



UEFA jasno ekskulpira Dinamo: "Bilo je vrlo očito da je Skenderbeu jedini sudionik od dvije momčadi na meču koji je manipulirao utakmicom"



UEFA-ino izvješće navodi da je ovakva namještaljka rezultirala "golemim zaradama na kladionici." Uz napomenu kako "nije bilo apsolutno nikakvog sportskog ili kladiteljskog razloga zašto bi kladioničari stavljali toliko velike svote novca na to da će Skenderbeu primiti još jedan gol, kada je Dinamo igrao s igračem manje i bez ikakvog pritiska da zabije, jer je već osigurao prolazak u Ligu prvaka".



Zaključno piše: "Igrači Skenderbeua dobrovoljno su prestali igrati kako bi iskoristili utakmicu za potrebe klađenja čim im se ukazala prilika. Na njihovu prethodno razrađenu shemu ukazuju jaki dokazi. Bilo je vrlo očito da je Skenderbeu jedini sudionik od dvije momčadi na meču koji je manipulirao utakmicom."

