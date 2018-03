Real Madrid je na Santiago Bernabeu dočekao ekipu Girone i slavio pobjedu od 6:3.

Foto: 24sata.info

Madriđani su 11. minutu preko Cristiana Ronalda stigli do vodstva, da bi gosti u 29. minutu preko Stuanija došli do poravnanja, te se sa 1:1 otišlo na odmor.



U drugom poluvremenu, Kraljevi ubacuju u brzinu više, pa za samo 15-ak minuta stižu do visokih 4:1. Strijelci pogodaka bili su Ronaldo dva puta te Lucas Vasquez.



U 67. minutu Stuani drugim golom na meču smanjuje prednost Zidaneove ekipe, ali u 86. minutu Bale svoju ekipu dovodi na novih plus tri gola razlike.



Susret su svojim pogocima zaključili Juanpe i Cristiano Ronaldo, te je tako Real iz Madrida u konačnici slavio pobjedu od 6:3.







(SCsport)