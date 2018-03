Zlatko Zahovič je nakon poraza od Krškog sa 2:0, svojim izjavama zgrozio javnost u Sloveniji.

Naime, novinar Dejan Mitrović je Zahoviču postavio pitanje da li je razočaran što je na stadionu tokom meča bilo prisutno samo 1.500 gledalaca.



Prvi čovjek Maribora je na ovo pitanje dao sljedeći odgovor: “Ti samo hoćeš provocirati. Čekaj malo, sine. Koliko ti je godina? Nedavno si imao porodičnu tragediju, mislio sam da će te ona nečemu naučiti, ali ja bih rekao da nije”, rekao je Zahović aludirajući na smrt novinarevog oca.



Nakon ovog istupa, javnost u Sloveniji se zgorzila, a na kraju je reagovalo i tamošnje Novinarsko društvo.



“Mislim da sam profesionalno obavio svoj posao, postavio sam normalno pitanje. Tragedija koja mi se dogodila me teško pogodila, nikad to neću zaboraviti pa mi je ovo bilo prilično bolno. Ne znam kakve veze konferencija za medije na temu nogometa ima s tim i zbog čega je Zahovič to spominjao. Još sam u šoku”, rekao je novinar koji je postavio pitanje.



Zahovič uprkos pobuni javnosti nije želio upititi izvinjenjen novinaru Mitroviću.



“Nemam se razloga iziviniti. Izvinit ću se kada to bude potrebno, a sada to nije slučaj. Riječi koje sam mu izgovorio nisu uvrede. Štitio sam svoju porodicu, Maribor, koju volim”, izjavio je Zahovič.





