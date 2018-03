Danas su na King Power Stadionu u četvrtfinalu FA Kupa snage odmjerili Leicester i Chelsea, a susret je završen sa pobjedom Plavaca od 2:1.

Foto: 24sata.info

Chelsea je bolje otvorio susret, pa su na samom startu imali nekoliko prilika, ali nisu ih uspjeli realizovati pa se rezultat nije mijenjao.



Međutim u 42. minutu gosti preko Morate stižu do vodstva, odličnu asistenciju Williana napadač Chelsea je proslijedio iza leđa Schmeichela i tako Plavce na odmor odveo sa prednosti od 1:0.



Drugo poluvrijeme je bilo izjednačeno, ali Lisice su ipak stigle do izjednačenja.



Igrao se 76. minut kada su igrači Leicestera u samo jednoj minuti imali nekoliko pokušaja, a tek iz posljednjeg, odnosno četvrtog, Vardy je uspio matirati Caballera i tako svojoj ekipi obezbijedio produžetke.



U prvom produžetku nije bilo mnogo dobrog za vidjeti, ali u tom sivilu odlično se snašao Chelsea, te u 105. minutu Pedro koristi pogrešnu procijenu Schmeichela i Plavce dovodi do vodstva od 2:1.



Do kraja susreta rezultat se nije mijenjao, pa je Chelsea pobjedom od 2:1 prošao u četvrtfinale FA Kupa.







(SCsport)