RB Leipzig je na svojoj Red Bull Areni u okviru 27. kola Bundeslige dočekao Bayern iz Munchena i slavio pobjedu od 2:1.

Bavarci su na otvaranju susreta bili dominantniji, a svoju dominaciju koriste u 12. minutu kada na asistenciju Rodrigueza pogađa Wagner i tako ekipu Bayerna dovodi do vodstva od 1:0.



Međutim, gosti su nakon postignutog pogotka djelovali potpuno smušeno, te su domaćinu dozvolili da razvije željenu igru, a Leipzig to koristi u 37. minutu pa preko Keite dolazi do poravnanja, pa se na odmor odlazi sa rezultatom 1:1.



U drugom poluvremenu Bayern je stihijski napadao, dok je Leipzig bio nešto konretniji i golom Wernera došao do vodstva, a na kraju će se ispostaviti i pobjede od 2:1.





