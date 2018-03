Fudbaleri Borussije Dortmund slavili su protiv Hannovera rezultatom 1:0 u prvom današnjem meču Bundeslige.

Foto: Agencije

Nakon eliminacije iz Evropa lige fudbaleri Dortmunda moraju se fokusirati na domaće takmičenje, a danas su do pobjede došli protiv Hannovera golom iz rane faze meča.



Jedini gol na utakmici djelo je Michyja Batshuayia u 24. minuti susreta kada je pogodio na asistenciju Andrea Schurrlea. Tim rezultatom završeno je i prvo poluvrijeme, ali i cijeli meč.



U nastavku domaći su bili bolji rival, pokušavali postići gol kojim bi osigurali trijumf, ali to nisu uspjeli. Ipak, došli su do važne pobjede kojom su došli do trećeg mjesta sa jednim bodom zaostatka u odnosu na velikog rivala Schalke.





(SCsport)