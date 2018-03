Fudbaleri Intera razbili su Sampdoriju u 29. kolu Serije A na gostovanju rezultatom 5:0 i tako odigrali vjerovatno najbolji meč u ovoj sezoni.

Foto: Agencije

U prvom poluvremenu viđena je prava golijada, a ponovo je do izražaja došao sjajni napadač milanskog tima, Mauro Icardi, koji je danas postigao čak četiri pogotka.



Ipak, goste nije Argentinac doveo u vodstvo, već Ivan Perišić u 26. minuti nakon asistencije Joaa Cancela. Tada je krenuo šou Icardija koji je u 30. i 31. minuti postigao čak dva gola i tako ovjerio svom timu put ka trijumfu.



Na het-trik čekalo se do posljednje minute prvog dijela, kada je Icardi zapečatio sudbinu Đenovljana. Još jednom je Argentinac pogodio u 51. minuti i tada je stavljena tačka na ovaj susret.



Do kraja se rezultat nije mijenjao. Sampdorija niti je imala snage, niti motiva da krene ka utješnom pogotku, dok su Neroazzurri jedva čekali kraj da upišu veliku pobjedu koja će itekako značiti u borbi za Ligu prvaka.



(SCsport)