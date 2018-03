Manchester United je u okviru FA Cup-a dočekao ekipu Brightona i slavio pobjedu od 2:0.

Foto: Agencije

Đavoli su preko Lukakua stigli do vodstva, a asitenciju kod ovog pogotka je upisao Nemanja Matić.



Do kraja poluvremena igralo se otvoreno na obje strane, međutim, promjene rezultata nije bilo.



U drugom poluvremenu obje ekipe su imale svoje prilike, ali United je imao više sreće pa preko Matića, koji je današnji igrač utakmice, dolazi do pobjede od 2:0.





(SCsport)