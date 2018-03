SPAL je u 29. kolu Serie A ugostio ekipu Juventusa, a susret je završen sa rezultatom 0:0.

Foto: Agencije

SPAL je hrabro ušao u susret, pa u 6. minutu nakon centaršuta Coste vidimo prvo uzbuđenje pred golom Stare dame, ali odbrana je odlično reagovala i izbila loptu.



U 11. minutu Alex Sandro je imao priliku, međutim njegov udarac završava u defanzivcima SPAL-a.



Do kraja poluvremena vrijedi istaći šansu Asamoaha iz 37. minuta, kada njegov udarac završava tik iznad prečke, te slobodnjak Dybale, ali i njegov udarac je završio zamalo iznad gola domaćina.



U 55. minutu je Dybala imao odličnu priliku, međutim lopta odlazi tik pored lijeve stative.



Do kraja susreta Juventus je stihijski pokušavao, ali do vodstva, odnosno pobjede nisu mogli doći, te je meč završen podjelom bodova odnosno rezultatom 0:0.



(SCsport)