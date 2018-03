Novi bh. reprezentativac Smail Prevljak postigao je još jedan pogodak za svoj Mattersburg, a oni su danas u meču 27. kola austrijske Tipico Bundeslige poraženi kod LASK Linza rezultatom 3:1.

Smail Prevljak / 24sata.info

Gosti su već u prvoj minuti stigli u vodstvo, a svoj šesti pogodak u tri posljednje utakmice postigao je Smail Prevljak. On je tako još jednom pokazao da se nalazi u sjajnoj formi i da je poziv selektora Roberta Prosinečkog stigao s razlogom.



Rezultat iz prve minute trajao je sve do drugog poluvremena, a onda domaća ekipa preko Tetteha i Joao Victora koji je postigao dva pogotka dolazi do preokreta i tri boda, prenosi Klix.



Ovim porazom, Mattersburg je ostao na šestoj poziciji, dok je Linz na petoj sa četiri boda više. Smail Prevljak u ovoj sezoni postigao je 13 pogodaka i drugi je najbolji strijelac lige.





(24sata.info)