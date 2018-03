Fudbaleri Liverpoola razbili su Watford rezultatom 5:0 u 31. kolu engleske Premier lige.

Redsi su se vratili na pobjedničke staze u duelu protiv Watforda, nakon što su u prošlom kolu doživjeli nesretan poraz od velikog rivala Manchester Uniteda rezultatom 1:2 na Old Traffordu.



Ipak, taj poraz se nije odrazio na Liverpool, pošto su njegovi igrači danas do vrha napunili mrežu gostiju. Tačnije, većinom je to uradio Mohamed Salah.



U četvrtoj minuti Salah je doveo domaće u vodstvo, a u finišu prvog dijela postigao je još jedan pogodak.



Egipćanin se nastavio igrati sa Stršljenovima i u drugom dijelu, pa je upisao nova dva gola, te još jednu asistenciju za Roberta Firmina u 50. minuti koji je jedini uspio postići gol osim reprezentativca Egipta.



(SCsport)