Odigrano je pet mečeva na terenima Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, a najviše se izdvaja senzacija u Mostaru i pobjeda Bratstva rezultatom 2:0 nad domaćim Veležom.

Foto: Agencije

Bio je to tvrd duel, posebno u prvom dijelu kada su domaći imali inicijativu, ali do pogotka nisu mogli. Igrao se sam finiš prvog dijela kada su domaći doživjeli veliki šok i Bratstvo je preko Mujkića došli do vodstva nakon kontre.



U nastavku su gosti postigli još jedan gol, a postigao je pogodak ponovo Mujkić deset minuta prije kraja.



Metalleghe je u Jajcu došao do važne pobjede nad ekipom Slavena iz Živinica. U prvom dijelu dva gola su postigli domaći preko Pavlovića i Haračića, dok su u drugom dijelu pogađali Hreljić i Malbašić za ubjedljivu pobjedu.



Ekipa Bosne je u Visokom slavila protiv Travnika rezultatom 2:1, dok je istim rezultatom okončan i duel između Rudara i TOŠK-a u Tešnju. Orašje je nakon velikog preokreta slavilo u Bugojnu kod Iskre rezultatom 2:3.



Do velike pobjede stigao je i Olimpik na gostovanju u Čapljini, gdje su gosti sa Otoke slavili rezultatom 3:0. Strijelci za goste bili su Jusić, Tatar i Bibić. Igman je na svom terenu u Konjicu opravdao ulogu favorita protiv Jedinstva i slavio rezultatom 2:1.





Evo i svih rezultata:



Velež – Bratstvo 0:2

Metalleghe – Slaven 4:0

Rudar – TOŠK 2:1

Bosna – Travnik 2:1

Iskra – Orašje 2:3

Čapljina – Olimpik 0:3

Igman – Jedinstvo 2:1



(SCsport)