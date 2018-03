Iako je njegova ekipa napravila pravi podvig i izbjegla poraz nakon 0:3, Blaž Slišković je bio ljut poslije susreta.

Blaž Slišković / 24sata.info

Strateg Zrinjskog je istakao:



“Utakmica je bila interesantna… Gledaoci su mogli uživati. Derbi je opravdao očekivanja. Status quo ostaje, Željezničar ima i dalje dva boda više, ima još mnogo utakmica da se igra. Ali, ja ne mogu da neke stvari prešutim, makar me kaznili isključenjem iz ove lige. Ne može glavnom sucu pomoćni dosuđivati jedanaesterac! Ako je glavni sudac udaljen 10 metara, a ovaj 35! Ne kažem da je to presudilo, ali to nije kvalitetna odluka. Ne može se to dešavati u našem nogometu. Borit ću se protiv toga! Do kraja! Pa makar me suspendirali”, kazao je rezignirani Slišković.





(SCsport)