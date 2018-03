Fudbaleri tuzlanske Slobode upisali su vrlo važnu pobjedu na gostovanju Vitezu rezultatom 3:0.

Foto: Agencije

Gosti iz Tuzle u Vitez su stigli samo sa jednim ciljem, a to je pobjeda. U takvoj konstalaciji snaga domaći su i došli do pobjede, a već od starta krenulo je kako je Slavko Petrović priželjkivao.



Igrao se drugi minut susreta kada je Edis Smajić doveo goste u vodstvo dobrom reakcijom i tako olakšao put ka pobjedi. Nakon tog gola Tuzlaci su zaigrali mnogo rasterećenije, pa su se tako i redale prilike.



Već deset minuta kasnije gosti su odradili veliki posao ka osvajanju važnih bodova, pošto je vodstvo udvostručio Anel Husić.



Do kraja prvog dijela nije bilo mnogo uzbuđenja, pa se na odmor otišlo rezultatom 0:2.



Očekivano, gosti su stali na loptu i Vitežanima nisu dozvoljavali da se razigraju. Rezultat je izabranicima Slavke Petrovića itekako odgovarao, pa problema nije bilo da se on i zadrži smirenom igrom.



Jedino važno spomena što su domaći uradili u drugom dijelu, jeste pokušaj Livaje u 55. minuti, ali je šutirao preko gola.



Konačan rezultat postavlja Belić golom za goste u 75. minuti kada je matirao Tirića.



Ostalo je 0:3 što znači da je Sloboda došla do važnih bodova u borbi za opstanak.



Mladost u finišu krunisala odličnu igru protiv Borca i došla do pobjede



U Doboju kod Kaknja domaća Mladost i gostujući Borac odigrali su duel u okviru drugog kola Lige za ostanak, a završeno je pobjedom domaćih (2:0).



Domaći su sjajno otvorili duel i bili mnogo bolji rival. Odmah na startu zaprijetili su sa dvije izvrsne prilike, ali su Arežina i Isaković bili neprecizni. Tačnije, u oba slučaja dobro je intervenisao golman Borca Savatović.



Mladost je nastavila sa napadima, ali većih prilika nije bilo sve do same završnice prvog dijela. Tada je ponovo raspoloženi Filip Arežina namučio gostujućeg golmana, koji ponovo izlazi kao pobjednik.



Prvi dio igre završen je bez golova, a u nastavku nešto otvorenija igra Borca koji prijeti preko Danilovića, bez promjene rezultata.



Kako se meč bližio kraju, tako su i napadi domaćih bili sve bezopasniji. Nesavladivi Savatović još je jednom spriječio u 60. minuti Arežinu. Ipak, četiri minute prije kraja domaći dolaze do vodstva, dok je tri minute kasnije postavljen rezultat na 2:0.



(SCsport)