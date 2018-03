Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Robert Prosinečki ovosedmičnim objavljivanjem spiska za predstojeću reprezentativnu akciju u kojoj će BiH odmjeriti snage sa selekcijama Bugarske i Senegala, "ozvaničio" je početak mandata na kormilu reprezentacije BiH koju očekuju nastupi u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo i UEFA Ligi nacija.

Arhiv / 24sata.info

Na njegovom spisku nalazi se nekoliko novih imena, a najviše pažnje privukao je definitivni kraj reprezentativnih karijera dugogodišnjih perjanica reprezentacije BiH, Senada Lulića i Vedada Ibiševića. Očigledna i neizbježna smjena generacija u reprezentaciji BiH počela je pod trenerskom palicom jednog od najboljih evropskih nogometaša prošlog stoljeća, koji se u razgovoru s novinarom Agencije Fena osvrnuo na proteklih nekoliko mjeseci rada u bh. nogometu.



- Prošao je jedan period koji sam proveo u bosanskohercegovačkom nogometu i mogu reći da organizacijski sve funkcioniše u najboljem redu. U ovom kratkom periodu bio sam i u Americi gdje smo odigrali dvije prijateljske utakmice i mogu biti zadovoljan onim što su igrači tamo pokazali. Vidio sam nekoliko talentiranih igrača iz U-21 generacije koja ima šansu da se plasira na evropsko prvenstvo i koji su nam veoma bitni, a provjerio sam i igrače iz domaćeg prvenstva - rekao je selektor BiH na početku razgovora.



Nakon uvodnih utisaka, skautiranja i razgovora s potencijalnim reprezentativcima, te epizode u Americi gdje je BiH odigrala kontrolne mečeve sa selekcijama SAD-a i Meksika, ekipu koju je Prosinečki sazvao ovog mjeseca očekuju prijeteljske utakmice protiv Bugarske u Razgradu i Senegala u francuskom Le Havreu.



- U kratkom vremenu imat ćemo dva odlična testa, utakmice protiv dobrih reprezentacija. Pozvao sam nekoliko novih igrača koji će dobiti priliku i minutažu. Želim upoznati igrače i da se oni upoznaju s mojim sistemom rada i vizijom kako želim da igramo i funkcioniramo. Imamo kratak period i mnogo stvari koje želimo uraditi, ali veseli me početak ove reprezentativne akcije - rekao je Prosinečki.



Reprezentaciju BiH godinama krasi ofanzivna igra, a mnogi su mišljenja da se bh. nogometaši ne trebaju braniti ni protiv respektabilnijih nogometnih selekcija. Prosinečki naglašava da će ofanzivnoj igri BiH težiti i pod njegovim kormilom, ali da će kroz rad pokušati ispraviti neke stvari zbog kojih naša zemlja nije uspjela izboriti plasman na svjetsko prvenstvo.



- Sigurno je da mnogi žele gledati atraktivnu, napadačku igru reprezentacije BiH, da se pobjeđuje. To je nešto čemu svi treneri teže, ali mnogo toga ovisi o protivniku. Mislim da BiH ima veliki kvalitet i da bi neodlazak ove reprezentacije na evropsko prvenstvo bio neuspjeh. Imamo igrače koji bi trebali igrati takvo takmičenje. Sigurno je da ćemo težiti atraktivnoj igri, posjedu lopte i nekoj vrsti dominacije. Imali smo problem primanja puno golova, izgubili smo ili igrali neriješeno u već dobivenim utakmicama. Malo je falilo da prođemo dalje u dodatne kvalifikacije za svjetsko prvenstvo - podvukao je selektor bh. tima.



Vjeruje da atmosfera u svlačionici jednog nogometnog tima jeste važna, ali podsjeća da su bh. reprezentativci profesionalci koji igraju u velikim klubovima i znaju šta se od njih očekuje, a svjesni su da će biti upamćeni ako učine nešto veliko za svoju državu i da je odlazak na veliko takmičenje jedna od najbitnijih stvari u karijeri profesionalnog nogometaša.



Spekulisalo se da bi Prosinečki mogao u reprezentaciju vratiti veterane Senada Lulića i Vedada Ibiševića. Selektor smatra da su ovi iskusni internacionalci mogli još dosta toga pružiti selekciji BiH, ali naglašava da od njihovog povratka nema ništa.



- Lulić i Ibišević su iskusni i kvalitetni igrači koji su sigurno mogli još nešto dati reprezentaciji, ali oni više neće biti s nama. Morat ćemo fokus staviti na nove igrače koji dolaze. Tako će to biti, igrači koji su u godinama odlaze a dolaze nove generacije. Imamo gro igrača koji igraju u inostranstvu u dobrim, čak i velikim klubovima, tako da ćemo njih koristiti u kvalifikacijama. Vidio sam i nekoliko mlađih igrača koji imaju kvalitet, a koje ću pozvati i vidjeti kroz prijateljske utakmice i mečeve Lige nacija, ali gro ekipe ostaje isti kao i do sada – ističe selektor BiH.



Osvrnuo se na UEFA Ligu nacija za koju vjeruje da će posjedovati dozu zanimljivosti i težinu, s obzirom na to da će biti moguće kroz to takmičenje izboriti nastup na evropskom prvenstvu, te na protivnike BiH u tom takmičenju – selekcije Austrije i Sjeverne Irske.



- Liga nacija će biti zanimljva samim time što se igra za nešto, a isto tako ćemo moći izboriti plasman na evropsko prvenstvo. U grupi smo s Austrijom i Sjevernom Irskom, koje su dobre reprezentacije, ali BiH s njima sigurno može bez problema igrati. Očekuje nas zanimljiv sistem takmičenja, tako da ćemo imati dosta prostora da isprobamo igrače i damo im priliku da se dokažu – objašnjava Prosinečki.



Imao je priliku gledati utakmice domaćeg prvenstva, za koje smatra da posjeduje određen nivo kvaliteta, o čemu govori i poziv upućen trojici igrača koji nastupaju za bh. premijerligaše – Kenanu Piriću, Elvisu Sariću i Goranu Zakariću, ali i da ga sputavaju evidentni infrastrukturni problemi.



- Infrastruktura je sigurno najveći problem nogometa na ovim prostorima. To je evidentno i od toga ne možemo pobjeći. Sigurno nije isto igrati na terenu za koji kažemo da je tepih, kao u Engleskoj, a onda dođeš ovdje i vidiš evidentne probleme. Talenta u Premijer ligi ima, u BiH ih je uvijek bilo, a mislim da je i sama liga dosta napredovala, jer za titulu se uvijek bore tri do četiri tima. Za razliku od hrvatskog prvenstva, gdje Dinamo godinama osvaja titule s velikom bodovnom razlikom, ovdje je mnogo zanimljivije i vidio sam da ima igrača na koje možemo računati za A reprezentaciju, a dosta igrača iz BiH je otišlo igrati u jače lige, što je opet dobro za reprezentaciju - zaključio je Prosinečki.



Najbolji nogometaši Bosne i Hercegovine okupit će se 20 marta u Razgradu, gdje će 23. marta igrati protiv Bugarske na stadionu "Ludogorec Arena". Pet dana kasnije igrat će meč protiv Senegala na stadionu "Oceane" u francuskom Le Havreu.

(FENA)