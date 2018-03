U prvoj utakmici 27. kola njemačke Bundeslige Stuttgart je kao gost savladao Freiburg rezultatom 2:1 (1:0) i tako preuzeo osmo mjesto na tabeli.

Švabe je do četvrte pobjede na posljednjih sedam mečeva predvodio Mario Gomez koji je dva puta pogodio protivničku mrežu.



Bivši napadač minhenskog Bayerna iskoristio je golgeterski instinkt i već u 4. minutu matirao golmana Freiburga poslije prekida. Gomez je izbjegao ofsajd zamku i našao se u zoni koju nisu pokrivali defanzivci protivničkog tima, tako da mu nije bilo teško da loptu sprovede u mrežu.



Mogao je gost i do drugog gola na sličan način, ali je sudija prekinuo akciju zbog nepostojećeg prekršaja, pa je Stuttgart najvjerovatnije oštećen u toj situaciji.



Poslije samo osam minuta igre u nastavku domaćin se vraća u meč fenomenalnim golom još jednog višeg igrača Bayerna. Nils Petersen je nasamario čuvara i protivničkog golmana i lob udarcem smjestio loptu u mrežu za rezultatski egal.



Stuttgart je poslije primljenog gola bio konkretniji i više pokazao tako da je drugi gol Marija Gomeza stigao kao nagrada. Petnaest minuta prije kraja Gomez je umakao čuvarima i iz popravnog uspio savladati protivničkog čuvara mreže.



Na taj način Gomez je postavio konačan rezultat, a Stuttgart nastavio seriju. Švabe na posljednjih sedam utakmica ne znaju za poraz pa će do kraja Bundeslige igrati za plasman na mjesto koje vodi u Evropu.







