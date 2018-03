Fudbaleri Monaca slavili su na svom stadionu protiv Lillea rezultatom 2:1 (1:1), a najveće zasluge za trijumf aktuelnih šampiona ponio je Stevan Jovetić.

Foto: 24sata.info

Gosti su iznenadili domaće fudbalere u 16. minutu, Mendes je ubacio loptu sa desne strane, a na pravom mjestu našao se Mothiba, koji lako, sa samo par metara, matira Subašića za 0:1.



Na izjednačenje se čekalo sve do 44. minuta, kada je Keita Balde sjajno proigrao Ronyja Lopesa, Portugalac je raspalio na prvu, ali je šutirao pravo u golmana gostiju, međutim imao je sreće, lopta mu se ponovo odbija u noge i ovoga puta uspjeva je smjestiti u mrežu Lillea.



S tim rezultatom se otišlo na odmor, a nakon 15 minuta igre u nastavku Monaco dolazi do preokreta.



Motinho se izbori za loptu na sredini terena, ugledao je Jovetića koji se dobro ubacivao, poslao mu idealan pas, Crnogorac je pobjegao odbrani Lillea, a onda u maniru najvećih majstora, lob udarcem matirao Maignana za 2:1.



Bio je to njegov osmi gol ove sezone, čak sedmi u posljednjih osam mečeva, računajući i kup takmičenja, a šesti na posljednjih pet duela u Ligue 1.





(SCsport)