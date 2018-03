Massimiliano Allegri, trener Јuventusa, rekao je poslije žrijeba za Ligu prvaka da će im biti potrebna dobra igra i sreća da bi prošli Real Madrid.

Massimiliano Allegri / 24sata.info

"Biće to dva prelijepa fudbalska meča", kratko je rekao Allegri.



Žrijebom u Nyonu odlučeno je da se u četvrtfinalu eltinog fudbalskog takmičenja sastanu klupski prvak i viceprvak Evrope.



"Ukoliko budemo igrali dobro i ako budemo imali sreće, proći ćemo dalje. Ukoliko se to ne desi, otići ćemo kući. Moramo da budemo ponosni što smo među osam ekipa u Evropi", kazao je šef struke Јuventusa.



Prve utakmice četvrtine finala Lige prvaka na programu su 3. i 4. aprila, dok su revanši 10. i 11.



"Svakodnevno radimo naporno da bismo igrali ovakve utakmice, pobijedili smo Barcelonu prošle godine u ovoj rundi i možda ćemo i ovoga puta uspjeti 'isto'", istakao je Allegri.



"Kao što sam rekao prije tri dana, Real je favorit za Ligu prvaka i ako ih pobijedimo, bit ćemo duplo sretniji. Rastemo kao tim, razumijemo se bolje u napadu i odbrani, a to će biti važno za kraj sezone", završio je trener Juventusa.



Preostala tri para čine Barcelona-Roma, Sevilla-Bayern i Liverpool-Manchester City.







(24sata.info)