Jozo Šimunović (23) odbio je nastupiti za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u prijateljskim susretima protiv Bugarske i Senegala. Bivši stoper Dinama koji trenutno igra za Celtic u julu prošle godine odlučio je da igra za reprezentaciju BiH, ali još nije debitirao. Sad bi se, navodno „vratio“ u Hrvatsku...

Selektor nogometne reprezentacije BiH Robert Prosinečki zasigurno se iznenadio kad je čuo Šimunovićevu odbijenicu. Stoper Celtica poručio mu je kako se u ovom trenutku ne može odazvati njegovu pozivu.



Mnogi smatraju da je ovaj potez bio očekivan. Naime, Šimunović je do 2016. godine igrao za sve omladinske uzraste hrvatske reprezentacije, ali nakon što je prerastao U-21 konkurenciju izostao je očekivani poziv u A selekciju. U međuvremenu ga je Dinamo u ljeto 2015. godine prodao Celticu, a Šimunović se, bez obzira na brojne povrede, u Škotskoj sjajno razvio. Jedan je od najboljih obrambenih igrača lige, prošlog su ga ljeta tražili neki engleski prvoligaši, ali Celtic je odbio prodati ga.



U međuvremenu su Šimunovića kontaktirali čelnici Nogometnog saveza BiH te mu ponudili „nogometno državljanstvo“ jer su mu roditelji porijeklom iz BiH. Kako poziv iz HNS-a nije stizao, Šimunović je odlučio okušati se u dresu „Zmajeva“. No, iako je bio na okupljanju, nije dočekao debi za reprezentaciju!



Možda se Jozo Šimunović ponadao da bi ponovno mogao „promijeniti dres“, i da će ga - nakon novih povreda Vedrana Ćorluke i Tina Jedvaja možda izbornik Hrvatske Zlatko Dalić uvrstiti u reprezentaciju koju čeka nastup na Svjetskom prvenstvu u Rusiji u junu ove godine. Međutim, prevario se, a možda je zatvorio jedina vrata i više neće moći zaigrati niti za jednu reprezentaciju.



Pravilnik FIFA-e je izričit i vrlo jasan, a kaže da je u karijeri dozvoljena samo jedna promjena reprezentacije! To znači da Šimunović nakon svega može nastupati samo za BiH.





