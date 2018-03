Lazio je uspio da se pobjedom u Kijevu protiv Dynama rezultatom 0:2 plasira u četvrtfinale Evropske lige.

Iako su Ukrajnici imali povoljnih 2:2 u prvom susretu u Rimu, Lazio je pokazao da je bolja ekipa i zasluženo je prošao dalje. Vodeći gol na utakmici postigao je Lucas Leiva u 23. minuti, a nakon toga Nebeskoplavi su propustili nekoliko sjajnih šansi za uvećanje vodstva.



Konačni, sedam minuta prije kraja De Vrij je riješio sve dileme pogotkom za 0:2 i veliku pobjedu Lazija. Senad Lulić je igrao do 69. minute kada ga je zamijenio Jordan Lukaku.



Dalje se plasirao i Marseille, koji je branio prednost od 3:1 iz prvog meča protiv Athletic Bilbaa. Kada je u 38. minuti Payet iz penala doveo goste u vodstvo, stvari su bile prilično jasne.



Trijumf nekadašnjeg evropskog prvaka potvrdio je Ocampos u 52. minuti za 0:2, a Baskijci su do kraja samo ublažili poraz preko Williamsa.



Veoma zanimljivo bilo je u duelu Zenita i Leipziga. Nijemci su imali 2:1 iz prvog meča, a ispostavilo se da je pogodak Augustina u 22. minuti za Leipzig bio ključni na putu do četvrtfinala.



Zenit je uspio da poravna u 45. minuti preko Driussija, ali uzaludni su bili njihovi napadi u nastavku. Leipzig je u 82. minuti propustio priliku da iz penala dođe do drugog gola, jer je Werner bio neprecizan, no na kraju za prolaz im je bilo dovoljno i 1:1.



Rezultati



Athletic Bilbao-Marseille (1:3) 1:2

Dynamo Kijev-Lazio (2:2) 0:2

Zenit-Leipzig (1:2) 1:1





