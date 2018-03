Kapiten Barcelone Andres Iniesta izjavio je da razmatra prelazak u Kinu na kraju sezone, ali da će konačnu odluku donijeti do kraja aprila.

Andres Iniesta / 24sata.info

Iniesti ugovor sa katalonskim klubom ističe na kraju sezone, a zimus je veliko interesovanje pokazao Tjanđin Kvanžan, prenosi Avaz.



- Do 30. aprila ću odlučiti da li idem u Kinu ili ostajem u Barceloni. Procijenit ću šta je najbolje za mene i klub. Prvo ću razgovarati sa rukovodstvom kluba, ali šta god da odlučim gledat ću da to bude najpravičnije i za mene i za njih - izjavio je Iniesta poslije ubjedljive pobjede protiv Chelseaja (3:0) za plasman u četvrtfinale Lige prvaka.



Iniesta je prošao skoro cijelu omladinsku školu Barcelonu za čiji prvi tim je debitirao 2002. godine i osvojio 29 trofeja, među kojima četiri Lige prvaka i osam prvenstava Španije, a na putu je da ove sezone deveti put postane državni prvak.



Za reprezentaciju Španije odigrao je 123 utakmice i postigao 13 golova, uz titule prvaka Evrope i svijeta u periodu od 2008. do 2012. godine.







(24sata.info)