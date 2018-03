Barcelona je u okviru osmine finala Lige prvaka ugostila ekipu Chelseaja i slavila pobjedu od 3:0.

Foto: 24sata.info

Barcelona je odlično otvorila susret, pa nakon početnog pritiska već u 3. minutu stižu do vodstva od 1:0.



Messi je krenuo u prodor te je sa Dembeleom želio odigrati dupli pas, ali lopta se od defanzivaca Chelseaja odbila do Suareza, koji na kraju pronalazi prvu zvijezdu Katalonaca, a omaleni Argentinac koristi ovaj pas i majstorski pogađa za vodstvo Barcelone od 1:0.



Chelsea se nakon primljenog pogotka konsolidovao, pa su Plavci krenuli pritiskati zadnju liniju Barcelone, ali u defanzivnom redu je ostalo mnogo prostora za kontranapad, što Katalonci koriste u 20. minutu pa dolaze do vodstva od 2:0.



Messi je oteo loptu na sredini terena te u solo prodoru stigao do šesnaesterca Plavaca i uposlio Dembelea, koji iskosa sa desne strane snažnim udarcem matira Courtoisa i dovodi Barcelonu do prednosti od 2:0.



Do kraja prvog dijela igre, Chelsea je uporno pokušavao da dođe do smanjenja prednosti Barcelone, a u posljednjih 10-ak minuta su imali nekoliko izglednih prilika, ali zadnji red Katalonaca dobro reaguje, pa promjene nije bilo, te se na odmor otišlo sa vodstvom Blaugrane od 2:0.



Chelsea bolje otvara drugi dio igre, pa već u 48. minutu preko Alonsa dolaze do prilike, ali u posljednjem trenutku se ispred njega ispriječio Osumane Dembele.



U 50. minutu se desio jedan veoma zanimljiv detalj, Alonso je prevario zadnji red Barce i primorao Piquea da ga obori na zemlju, međutim pištaljka sudije Damira Skomine se nije oglasila.



Alonso je u durgom poluvremenu postao najupečatljiviji igrač na terenu, a to je potvrdio i u 61. minutu kada se nalazi u dobroj prilici, ali njegov udarac blokira Pique, pa promjene rezultata nema.



Kazna za promašaje Chelseaja na otvaranju drugog poluvremena stiže u 64. minutu. Messi je odlično iskoristio loptu Suareza, pa pretrčao odbranu Plavaca, te na identičan način kao kod prvog gola matirao Courtoisa za vodstvo Barcelone od 3:0.



Vrijedi istaći da je Messiju ovo bio 100-ti pogodak u Ligi prvaka, pa je tako postao prvi igrač nakon Cristiana Ronalda koji je uspio postići trocifren broj pogodaka u ovom takmičenju.



Do kraja susreta vidjeli smo nekoliko manjih uzbuđenja pred golovima Courtoisa i ter Stegena, ali promjene rezultata nije bilo pa je Barcelona slavila pobjedu od 3:0, odnosno ukupnim rezultatom od 4:1 prošla u četvrtfinale Lige prvaka.

(SCsport)