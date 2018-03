Edin Džeko i ove sezone golovima drži Romu na životu, dokazao je to u dvije najvažnije utakmice sezone, u samo deset dana.

Edin Džeko / 24sata.info

Prvo je momčad koja je u Seriji A ispala iz zone Lige prvaka, tamo spektakularno vratio: s dva gola za pobjedu (4:2) na najtežem gostovanju, kod lidera Napolija, u velikom Derbiju sunca.



Zatim je Romu čekao novi težak ispit. Šahtar je u prvoj utakmici osmine finala LP-a u Ukrajini pobijedio 2:1, pa je Romi protiv nezgodne momčadi u uzvratu na Olimpicu trebala minimalna pobjeda za prolazak.



Do nje je došla zahvaljujući svom bosanskom spasitelju.



Džeko je jedini gol na utakmici postigao u 52. minuti i tako Romi omogućio četvrtfinale LP-a. Bosanskom dijamantu to je 17. gol ukupno ove sezone i četvrti u Ligi prvaka. Koliko znači Romi u LP-u, najbolje će pokazati ovaj podatak: u osam utakmica u tom natjecanju zaslužan je za sedam golova. Četiri je postigao, tri namjestio. Svi ti zgodici bili su ključni.



Zna to i Carlo Zampa. Legendarni radijski komentator i fanatični navijač Rome nekoliko godina bio je službeni spiker na utakmicama tog kluba na Olimpicu, a posao je izgubio kada je 2005. na derbiju Rome i Juventusa odbio pročitati imena Capella, Emersona i Zebine. Oni su naime par mjeseci ranije počinili "izdaju" prelaskom ljutom rivalu upravo iz Rome, prenosi Index.



Toliko je Zampa zaluđen Romom. A dokazao je to i slaveći u eteru Džekin "dijamantni" gol Šahtaru. Njegovi urlici oduševljenja tom prilikom počeli su nečim nalik lavežu. Ali najbolje da to poslušate sami:





