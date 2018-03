Jose Mourinho zna kako je to kada igrači stignu u klub usred sezone...

Alexis Sanchez stigao je na Old Trafford ovog januara kao veliko pojačanje i spasenje Manchester Uniteda, no zasada nije niti približno onaj igrač kojeg smo gledali u Arsenalu.



Veliki Čileanac odigrao je 748 minuta za Crvene Vragove, a postigao samo jedan jedini gol, što je mnogima već sada usadilo sjeme sumnje u misli te ga zbog toga nisu posve prihvatili.



Šta se događa Alexisu Sanchezu?



Sanchez ima kvalitetu, ali treba vremena, a to zna i Jose Mourinho.



“Ono što je pogrešno u cijeloj priči je što je došao u najgorem mogućem trenutku – u zimskom prijelaznom roku. Zato ja toliko ne volim zimsko tržište. Nismo ga željeli izgubiti i uzeli smo ga tada, ali ne vjerujemo mnogo u zimski prijelazni rok. Sigurno će biti bolji sljedeće sezone.”



Posebni je otišao tako daleko i rekao kako je Čilenaca jednu razinu viši od svih ostalih napadača u Unitedu.



U Unitedu već žale što su doveli Sancheza



“Alexis je na nivou na kojem moji ostali napadači još nisu. Lukakuu je ovo prva sezona u Ligi prvaka, a Rashford, Martial i Lingard nisu odigrali puno utakmica. Za razliku od njih Alexis je igrao nekoliko godina Ligu prvaka u različitim klubovima, a u bar jednom, u Barceloni, suočavao se s pritiskom da svaki meč mora pobijediti.”





