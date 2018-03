Zamjenik grčkog ministra sporta i kulture Giorgos Vassiliadis izjavio je kako je spreman na to da Međunarodna nogometna federacija (FIFA) izbaci reprezentaciju Grčke i klubove iz svih takmičenja dok se ne smiri situacija u toj zemlji.

Foto: 24sata.info

"Ukoliko se ne stvori novi regularni okvir doći ćemo do 'kraja grčkog nogometa'. Nećemo riskirati javni red i sigurnost. Možemo napraviti 'Grexit', nije me briga. Država je odlučila ići do kraja. Svi moraju prihvatiti kazne, čak i za zapaljive izjave. Svi snosimo odgovornost", rekao je Vassiliadis.



Podsjetimo, Grčka je na neodređeno vrijeme prekinula nogometno prvenstvo nakon haosa u Solunu na utakmici između PAOK-a i AEK-a kada je vlasnik PAOK-a Ivan Savvidis ušao na teren s pištoljem za pojasom kako bi se obračunao sa sudijom, prenosi Klix.ba.



Grčka javnost traži i Vassiliadisovu ostavku, ali on je odbacio tvrdnje kako je država činila greške.



"Pozvali smo relevantne nogometne organizacije da preuzmu odgovornost i pronađu rješenje. Nisam ministar nogometa, već sporta. Borio sam se da redovni sudovi donose odluke, ali UEFA nam sve do sada to nije dozvolila", rekao je Vassiliadis te najavio kako će ove sedmice održati sastanak s čelnicima klubova koji se protive suspenziji lige.





