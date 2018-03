Predsjednik PSG-a Nasser Al-Khelaifi u pratnji sportskog direktora pariskog kluba danas stiže privatnim avionom u posjet Neymaru, koji se nalazi u Brazilu na oporavku od operacije stopala.

Iako se Neymar i PSG svim silama trude ostaviti utisak da se ne događa ništa specijalno, sasvim je jasno da Al-Khelaifi ne dolazi pitati Neymara kako se osjeća.



Le Parisien piše kako se Al-Khelaifi želi lično uvjeriti namjerava li Neymar napustiti PSG i može li ga razuvjeriti da promijeni odluku. Neymar je navodno blizu odluke da prihvati ponudu Reala s kojim više-manje otvoreno koketira već mjesecima.



Istovremeno je predsjednik Reala Florentino Perez upregnuo mašineriju madridskog kluba kako bi osigurao da se Neymar ne predomisli u posljednjem trenutku.



Perez je navodno već poslao svoje predstavnike u Brazil, a uz to je u akciju uključio i Neymarovog prijatelja iz brazilske reprezentacije, Marcela, koji drži Neymara na "vrućoj liniji".



Marcelov je zadatak da uvjeri Neymara kako će ga svlačionica i navijači Reala brzo prihvatiti te da ne mora brinuti što trenutno nije omiljen u Madridu.



Perez ima razrađen plan kako da skupi 400 miliona eura koliko PSG traži za Neymara, a cijeloj akciji novu dimenziju daje simptomatična informacija Asa. Navodno je Nike spreman uključiti se u „transfer stoljeća“ na način da ga djelimično finansira. Nike je Neymarov sponzor, dok je Real pod patronatom Adidasa s kojim ima ugovor do 2020. godine. Real i Adidas već duže vrijeme pregovaraju oko novog ugovora, a Nike navodno namjerava istisnuti velikog konkurenta preko Neymarovog transfera. Iza kulisa očito se igraju velike igre.



Navodno je Adidas pristao povećati godišnje sponzorstvo sa 40 na 100 miliona eura, no čini se da Real traži više i čeka bolju, rekordnu ponudu. Ako je Nike spreman nadjačati Adidasovu ponudu, u koju može biti uključen i Neymarov transfer, nije nemoguće da Real raskine ugovor s njemačkom kompanijom i prije isteka ugovora. To se već događalo, primjer su Chelsea i Milan, tako da su sve opcije otvorene, prenosi Gol.hr.



Lukavi Perez očito traži način da jednim udarcem ubije dvije muhe: iskamči veći ugovor i još dobije Neymara.







