Nebojša Ivković, predstavnik Evropske fudbalske federacije (UEFA) posjetio je danas Olimpijski stadion “Asim Ferhatović Hase - Koševo“ u Sarajevu.

Foto: Anadolija

Tom prilikom sastao se sa predstavnicima Opštine Centar, koju je predvodio načelnik Nedžad Ajnadžić, Javne ustanove “Centar za sport i rekreaciju“ i Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH. Uvaženom gostu Opština Centar je predstavila planove modernizacije stadiona od kojih su neki već u toku i koji su planirani da se urade u budućnosti.



“Uvijek trebamo pozitivno razmišljati šta hoćemo i kako ćemo. Naravno ovdje su UEFA-ini predstavnici prevashodno da vide u kojem smjeru ide poboljšanje infrastrukture i eventualno da se uključe u nekoj finansijskoj podršci. Dakle, u ovoj godini imamo započetih radova na reflektorskoj rasvjeti, na video nadzoru u sobi za sigurnosti, na terenu određene intervencije. Planirano je zagrijavanje terena, promjena trave. Imamo čitav niz projekata u toku 2018. godine i naravno imamo ideju kako dalje“, kaže Jasmina Polić, direktorica JU “Centar za sport i rekreaciju“, dodavši:



“Načelnik je sa općinskom strukturom raspisao međunarodni predkvalifikacijski tender za potencijalne investitore u smislu ponuđenih preko 90.000 kvadrata prostora na ovom lokalitetu stadiona i oko njega kako bi se osmislila infrastruktura naravno uvažavajući UEFA-ine standarde. Ostaje potencijalnim investitorima da za privredne sadržaje iskažu svoje interesovanje. Spreman su načelnik i Općina Centar ići i u izmjene regulacionog plana, jer na neki način imamo viziju kako bi stadion trebao izgledati u budućnosti.“



Prema riječima Polić prioritet je sportski kriterij, a to je da se modernizuju novinarske lože i da se premjeste sa zapadne na istočnu tribinu stadiona.



“Potrebno je zadovoljiti UEFA-in kriterij. Sada imamo horizontalnu komunikaciju novinari – sportisti. Na zapadu nam je VIP, na istoku su sportisti. Preporuka UEFA-e je da to bude vertikalna komunikacija, a vjerujem da će to u dogledno vrijeme biti i obaveza“, naglasila je Polić.



Istakla je da je u budućnosti važno natkriti stadion, kako bi ispunio sve neophodne kritertije za odigravanje međunarodnih utakmica.



Nakon sastanka načelnik Ajnadžić je potpisao ugovor sa izvođačem radova koji će biti zadužen za pojačanje rasvjete na stadionu “Asim Ferhatović Hase - Koševo“.



UEFA-in predstavnik u posjeti N/FS BiH je od 12. do 14. marta, a osim stadiona “Asim Ferhatović Hase - Koševo“ jučer je obišao stadion “Bilino polje“ u Zenici, a planirano je da se sastane sa rukovodećim ljudima sarajevskih opština Novo Sarajevo i Novi Grad. Na predstavnicima lokalnih zajednica je da prezentuju planove unapređenja infrastrukture stadiona koji se nalaze u njihovim opštinama, kao i perspektivne lokacije za izgradnju modernog stadiona.





(AA)