Nikola Jurčević je novi trener Dinama, potvrdio je zagrebački klub.

Nikola Jurčević / 24sata.info

"Uprava GNK Dinamo postigla je dogovor s gospodinom Nikolom Jurčevićem koji će preuzeti funkciju glavnog trenera prve momčadi", objavio je Dinamo.



Zvanično predstavljanje novog trenera klub je najavio za utorak u 13:30 sati na Maksimiru.



Bivšem hrvatskom reprezentativcu Jurčeviću ovo će biti drugi dolazak na klupu Dinama, prvi put je vodio klub iz Maksimira od juna 2003. do avgusta 2004. godine, a u tom periodu je osvojio Hrvatski kup i Superkup.



Posljednjih godina Jurčević je bio pomoćnik bivšeg hrvatskog selektora Slavena Bilića, bio je stručnom štabu hrvatske fudbalske reprezentacije tokom čitavog Bilićevog izborničkog mandata u periodu od 2006. do 2012. godine, a nastavio je sarađivati s Bilićem i u moskvskoj Lokomotivi, Bešiktašu te Vest Hemu.



Jurčević je na klupi Dinama naslijedio Marija Cvitanovića koji je podnio ostavku u subotu nakon domaćeg poraza od Lokomotive u susretu 25. kola Prve HNL. Bio je to treći poraz Dinama u posljednja četiri kola.



Dinamo je trenutno vodeći na tabeli sa 56 bodova, šest više od drugog Hajduka i devet više od treće Rijeke.





(24sata.info)